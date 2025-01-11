https://news.day.az/azerinews/1722201.html Азербайджан определяется с парижским составом Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо определяется с составом сборной на первый турнир наступившего года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку команды на "Большой шлем", который пройдет 1-2 февраля в Париже, вошли спортсмены, дебютирующие в элите.
Азербайджан определяется с парижским составом
Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо определяется с составом сборной на первый турнир наступившего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку команды на "Большой шлем", который пройдет 1-2 февраля в Париже, вошли спортсмены, дебютирующие в элите. Среди них бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов Мехти Аббасов (81 кг), а также третий медалист чемпионата Европы среди юниоров Шамиль Тунджай (90 кг).
В ближайшее время заявка будет расширена.
Отметим, что в Париж также отправится и Ачелья Топрак (57 кг).
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