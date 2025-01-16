Xiaomi представила серию Redmi Note 14: профессиональная фотография сочетается с непревзойденной прочностью

Xiaomi Corporation ("Xiaomi" или "Группа", код акции: 1810), ведущий производитель потребительской электроники и умных устройств, объединенных платформой Интернета вещей (IoT), объявляет о запуске серии смартфонов Redmi Note 14 на международных рынках. Новая линейка включает пять моделей: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14. Эти устройства поднимают серию Redmi Note на новый уровень благодаря высокотехнологичной камере с искусственным интеллектом, невероятной прочности и обновленным функциональным возможностям, предоставляя передовые функции широкому кругу пользователей.

Запечатлейте каждый момент с высочайшей четкостью благодаря камерам с искусственным интеллектом

Камеры в серии Redmi Note 14 разработаны для создания фото на уровне флагманских моделей. В топовых версиях Pro используется мощная 200-мегапиксельная AI-камера профессионального уровня с оптической стабилизацией изображения (OIS), которая позволяет запечатлевать мельчайшие детали. Модели также оснащены широкими возможностями масштабирования: от 2x и 4x оптического зума без потери качества до 30-кратного цифрового зума в Redmi Note 14 Pro+ 5G и Redmi Note 14 Pro 5G, а также 20-кратного цифрового зума в Redmi Note 14 Pro. В свою очередь, Redmi Note 14 и Redmi Note 14 5G оснащены 108-мегапиксельной AI-камерой, которая передает яркие цвета и четкие детали, делая высококлассную фотографию доступной для каждого.

Фронтальные камеры также получили значительные улучшения: все модели оснащены сенсорами с разрешением не менее 20 Мп, а Redmi Note 14 Pro выделяется 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Благодаря широкоугольному зуму 0.8x вся линейка позволяет легко снимать групповые селфи, сохраняя драгоценные моменты с друзьями и близкими.

Творческие возможности для уникального фото- и видеоконтента

Redmi Note 14 предлагает не только мощные камеры, но и целый ряд функций для создания креативного контента. Среди них:

Динамические снимки, добавляющие едва уловимое движение кадрам, чтобы они оживали.

Режим Dual Video, который позволяет одновременно снимать видео на фронтальную и основную камеры, создавая ролики с разных ракурсов.

Редактирование фотографий на моделях Pro стало еще удобнее благодаря продвинутым инструментам с искусственным интеллектом:

AI Image Expansion¹ для расширения фона и создания более глубоких композиций.

AI Erase Pro¹, позволяющий удалять лишние объекты на фото всего в пару касаний.

В базовых версиях также предусмотрены инструменты, такие как AI Sky, чтобы с легкостью менять фон. Благодаря встроенным AI-решениям² редактирование становится быстрее, а результат - профессиональнее, делая обработку простым и увлекательным процессом.

Прочность и надежность для повседневной жизни

Смартфоны серии Redmi Note 14 созданы, чтобы справляться с вызовами ежедневной эксплуатации благодаря повышенной защите от падений, царапин и воды. Основу конструкции составляет All-Star Armor Structure, включающая алюминиевую раму высокой прочности, амортизирующую пену и буферные полимерные вставки. Эти элементы присутствуют в моделях Redmi Note 14 Pro+ 5G и Redmi Note 14 Pro 5G, обеспечивая дополнительную защиту от падений. Кроме того, дисплей Pro-версий оснащен стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, устойчивым к царапинам, а задняя крышка Redmi Note 14 Pro+ 5G выполнена из Corning® Gorilla® Glass 7i или эко-кожи. В остальных моделях используется Corning® Gorilla® Glass 5, что гарантирует прочность и надежность всей линейки.

Серия также защищена от внешних воздействий. Смартфоны Redmi Note 14 Pro+ 5G и Redmi Note 14 Pro 5Gимеют рейтинг защиты IP68, что делает их устойчивыми к воде и пыли - от дождя до экстремальных приключений. Модели Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 5G с рейтингом IP64 защищены от пыли и брызг, а Redmi Note 14 с IP54 справится с мелкими каплями и пылью. Кроме того, дисплеи всех моделей оптимизированы для работы даже во влажных или жирных условиях, гарантируя точность сенсорного ввода.

Мощь на весь день

Смартфоны Redmi Note 14 оснащены производительными чипсетами и долговечными аккумуляторами, которые без труда справляются с любыми задачами - от видеозвонков до игр. Лидирующая модель, Redmi Note 14 Pro+ 5G, дебютирует с процессором Snapdragon® 7s Gen 3 на основе 4-нм технологии, обеспечивая молниеносную работу и высокую отзывчивость. Аккумулятор емкостью 5110 мАч с технологией 120W HyperChargeпозволяет заряжать устройство до полной за считанные минуты. Эта модель также оснащена батареей высокой плотности, работающей при температуре до -20°C, что идеально подходит для пользователей, которым важно оставаться на связи даже в суровых условиях.

Модели Redmi Note 14 Pro 5G и другие устройства оснащены процессорами MediaTek Dimensity 7300-Ultra и MediaTek Helio G100-Ultra, которые обеспечивают плавность работы при стриминге, играх и быстром переключении между приложениями. Емкость батарей варьируется от 5110 мАч до 5500 мАч, что позволяет пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.

Для долговременной надежности все устройства оборудованы батареями с длительным жизненным циклом: они сохраняют до 80% емкости после 1600 циклов зарядки³. Умная система зарядки анализирует данные об использовании, чтобы продлить срок службы аккумулятора и поддерживать его оптимальную производительность. Pro-модели также оснащены функцией быстрого включения, которая позволяет запустить устройство всего за несколько секунд после полной разрядки³.

Умные технологии для повседневной жизни

Во всей серии Redmi Note 14 доступна система Google Gemini², предлагающая персонализированные взаимодействия, а функция Circle to Search², представленная в моделях Pro, упрощает поиск информации и ускоряет выполнение ежедневных задач.

Благодаря продуманному сочетанию производительности и энергоэффективности, Redmi Note 14 обеспечивает стабильную работу на протяжении всего дня и быстро заряжается, когда это действительно важно.

Погружение в контент с усовершенствованным дисплеем, заботящимся о зрении

Серия Redmi Note 14 оснащена ярким дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает плавные переходы и оживляет контент - от просмотра соцсетей до игр и видеороликов. Модели Redmi Note 14 Pro+ 5Gи Redmi Note 14 Pro 5G выводят качество изображения на новый уровень благодаря четкому разрешению 1.5K, позволяющему увидеть мельчайшие детали.

Технологии защиты зрения делают использование смартфонов более комфортным, даже при длительной эксплуатации. Дисплеи минимизируют воздействие синего света, соответствуя стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), и сертифицированы как Flicker Free и Circadian Friendly, что делает их идеальными для вечерней работы или долгого просмотра сериалов. А при ярком солнечном свете дисплеи Redmi Note 14 Pro+ 5G и Redmi Note 14 Pro 5G с пиковой яркостью до 3000 нит обеспечивают четкость и яркость изображения, делая просмотр одинаково комфортным в любое время суток.

Идеальный баланс технологий и практичности

Серия Redmi Note 14 от Xiaomi объединяет высокую производительность, потрясающие фотографические возможности и надежность. От камер с высоким разрешением и интеллектуальными инструментами до прочного корпуса с защитой от пыли и воды, мощных процессоров и аккумуляторов, которые держат заряд весь день, Redmi Note 14 устанавливает новый стандарт, предлагая премиальные функции по доступной цене.

Цены и доступность