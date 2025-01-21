https://news.day.az/azerinews/1724271.html Azərbaycanlı teleaparıcına ağır itki Tanınmış teleaparıcı Günay Yelmarqızına ağır itki üz verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının atası dünyasını dəyişib.
Azərbaycanlı teleaparıcına ağır itki
Tanınmış teleaparıcı Günay Yelmarqızına ağır itki üz verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının atası dünyasını dəyişib.
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