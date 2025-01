https://news.day.az/azerinews/1724734.html

Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanın nailiyyətlərindən danışıb

Azərbaycan rəqəmsal keçidin iqtisadi artımın əsas aparıcı qüvvəsi olduğu, sürətlə dəyişən qlobal landşaftda öz rəqabətədavamlı yerini tutmağa can atır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dünya İqtisadi Forumunun "Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024" adlı hesabatında deyilir.