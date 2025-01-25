Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Davosda CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında yanvarın 20-də Davosda CGTN (China Global Television Network) telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin Davosda Çinin CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər".