https://news.day.az/azerinews/1725405.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Davosda CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında yanvarın 20-də Davosda CGTN (China Global Television Network) telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Davosda Çinin CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Davosda CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında yanvarın 20-də Davosda CGTN (China Global Television Network) telekanalına müsahibəsindən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin Davosda Çinin CGTN telekanalına müsahibəsindən görüntülər".
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