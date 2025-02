“Falcon 9” raketi “Starlink” peyklərini orbitə göndərib

"Falcon 9" daşıyıcı raketi "Starlink" qlobal internet şəbəkəsinin 22 mini peykindən ibarət partiyanı orbitə çıxarıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə SpaceX tərtibatçı şirkəti X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

Raket Kaliforniyadakı Vandenberq Hərbi Hava Qüvvələri bazasındakı buraxılış meydançasından buraxılıb.

Raket daşıyıcısının təkrar istifadə oluna bilən mərhələsi Sakit Okeandakı "Of Course I Still Love You" dəniz platformasına qayıdıb.