https://news.day.az/azerinews/1731846.html

Heykəltəraş Andrey Ostaşovun əsərləri Heydər Əliyev Mərkəzində - VİDEO

Heydər Əliyev Mərkəzində yeni sərgi təqdim olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, martın 14-də Heydər Əliyev Mərkəzində belaruslu heykəltaraş Andrey Ostaşovun "Qızılgülün sirri" ("The mystery of the rose") adlı sərgisi açılacaq.