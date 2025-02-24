https://news.day.az/azerinews/1732340.html

"Kazım ağa" yeni seriala çəkilir

Türkiyəli aktyor Diren Polatoğulları yeni seriala çəkilməyə hazırlaşır. Day.Az xəbər verir ki, aktyor "Kara kış" adlı ekran işində rol alacaq. O, 10 bölümdən ibarət layihədə "Galip" adlı məhkumu canlandıracaq. Qeyd edək ki, Diren hazırda "Yalı çapkını" serialında "Kazım ağa"ya həyat verir.