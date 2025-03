https://news.day.az/azerinews/1735748.html

ICMP-nin hazırladığı hesabat Azərbaycan XİN-ə təqdim edilib

Xarici İşlər Nazirliyindən 2018-ci ilin may ayında Dövlət Komissiyasına daxil olmuş məktubda Azərbaycanın Niderlanddakı səfirliyinin İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (International Commission on Missing Persons - ICMP) Siyasət və Əməkdaşlıq üzrə Direktoru ilə 17 may 2018-ci il tarixdə keçirilmiş görüşündə bu qurum ilə...