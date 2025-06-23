https://news.day.az/azerinews/1762771.html Prezident İlham Əliyev Yevlax pilot aqroparkının açılışında iştirak edib Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Yevlax pilot aqroparkının açılışında iştirak edib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Yevlax pilot aqroparkının açılışında iştirak edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Yevlax pilot aqroparkının açılışında iştirak edib.
Xəbər yenilənəcək
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