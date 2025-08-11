Yunanıstan XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində irəliləyişi yüksək qiymətləndirir
Yunanıstan Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayır və onları Cənubi Qafqazda onilliklər davam edən münaqişəyə son qoymaq yolunda mühüm addım hesab edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Biz münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində irəliləyişə nail olmaq üçün hər iki tərəfin və ABŞ Administrasiyasının səylərini yüksək qiymətləndiririk", - paylaşımda deyilir.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini parafladılar.
