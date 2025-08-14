https://news.day.az/azerinews/1774056.html Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Afaq Bəşirqızı "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Afaq Bəşir qızı Səfərova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Afaq Bəşirqızı "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Afaq Bəşir qızı Səfərova "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
