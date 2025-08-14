Kamçatkada 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

Kamçatka yarımadasında 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Birləşmiş Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.