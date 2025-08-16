Bu rəqəm bizə mesaj göndərir? - Kainatdan gələn GİZLİ XƏBƏR
Dünyanın müxtəlif yerlərində minlərlə insan eyni fenomeni yaşamaqda davam edir: gün ərzində təsadüfi anlarda qarşılarına çıxan 111 rəqəmi. Bəziləri bunu saatda (01:11), avtomobil nömrələrində, təsadüfi mesajlarda və ya telefon kodlarında görür.
Bu isə sadəcə statistik təsadüf, yoxsa daha dərin mənalarla yüklənmiş simvolik bir işarədir?
Qlobal fenomen: Numerologiya və ruhani yanaşmalar
Ezoterik və numeroloji cəmiyyətlərdə 111 rəqəmi xüsusi enerji daşıyıcısı hesab olunur.
Milli.Az-ın məlumatına görə, numerologiya üzrə beynəlxalq araşdırmaçı Sarah Delacroix (Fransa) bu rəqəmin təsiri haqqında belə deyir.
"111, kainatla əlaqənin açıq olduğu və düşüncələrin reallığa çevrilmə potensialının zirvədə olduğu bir anı ifadə edir. İnsan beyninin yaydığı enerjilər bu dövrdə daha güclü şəkildə rezonans yaradır", - deyə o, 2024-cü ildə keçirilən Ruhani Simvol Araşdırmaları Konqresində bildirib.
Ezoterik baxışlara görə, 111 bir "ruhani oyanış kodu" olaraq qəbul edilir və bu rəqəmi görmək şəxsin həyatında böyük dəyişikliklərin astanasında olduğunu göstərə bilər.
Psixoloji izahedici mexanizmlər: Beyin necə oynayır?
Psixoloq və davranış elmi üzrə tədqiqatçı Dr. Elias Monroe (ABŞ) isə fərqli düşünür.
Onun fikrincə, bu cür halların kökündə insan beyninin selektiv diqqət mexanizmi dayanır:
"İnsan beyni müəyyən bir informasiya formasına fokuslandıqda, məsələn 111 rəqəmi onu ətrafda daha tez-tez fərq etməyə başlayır. Bu, əslində real tezlikdə dəyişiklik deyil, diqqət yönəlməsinin nəticəsidir", - deyə Monroe vurğulayır.
Bu baxımdan, 111-i görmək o qədər də fövqəltəbii hal olmayıb, təkrarlanma effekti və subyektiv simvol axtarışı ilə əlaqələndirilir.
Məlumatların təhlili: İnsanlar 111-i harada görürlər?
2023-cü ildə aparılan bir onlayn sorğuda 6000 nəfərdən 48%-i son 6 ay ərzində təkrarlanan rəqəmlərlə qarşılaşdığını bildirib. Onların arasında 111 ən çox rast gəlinən simvollardan biri olub.
Ən çox rast gəlinən hallar:
Saat: 01:11 və ya 11:11 (mobil telefonlarda)
Avtomobil nömrələri və kodlar
Telefon zəngləri və mesaj vaxtları
Qəbzlər və fakturalarda təsadüfi kodlar
Mifik, yoxsa məntiqi?
Bütün bu məlumatlara baxmayaraq, 111 rəqəmi ilə bağlı təcrübələr subyektivdir və şəxsə görə dəyərləndirilir. Ruhani inanclarla yanaşanlar üçün bu rəqəm kainatla əlaqənin siqnalı, elmə üstünlük verənlər üçün isə zehni fokuslanmanın nəticəsi kimi qəbul olunur.
Diqqətəlayiq simvol, müxtəlif mənalar
111 rəqəmi haqqında yekun bir fikir bildirmək çətindir. Onun sizə nə demək istədiyini anlamaq üçün həm daxili hisslərinizi, həm də rasional düşüncəni bir araya gətirməlisiniz.
Siz də bu rəqəmi tez-tez görürsünüz? Bu, sizin həyatınızda hansı dəyişikliklərdən xəbər verir? Bəlkə də, cavab sualın özündə gizlidir.
