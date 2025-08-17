Avqustda 4 bürcə sərvət axacaq
Avqust 4 bürcün nümayəndələri üçün maliyyə sıçrayışı vəd edir.
Day.Az-ın xəbərinə görə, astroloqlar xəbərdarlıq edir: pul gözlənilməz mənbələrdən gəlməyə başlayacaq, qazanc üçün yeni imkanlar açılacaq və şans hətta skeptikləri də heyrətləndirəcək.
Bu şanslılar siyahısına kim düşüb?
Şir
Avqust ayında Şirlər özlərini maliyyə imkanlarının mərkəzində tapacaqlar. Uğur pulla bağlı bütün məsələləri müşayiət edəcək - karyera yüksəlişlərindən uğurlu alış-veriş və sövdələşmələrə qədər.
Risk etməkdən və məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən qorxmayanlar xüsusilə şanslı olacaqlar. Maddi sabitlik Şir bürclərinə nəhayət ki, çoxdan planlaşdırdıqları arzularını həyata keçirməyə imkan verəcək.
Qız bürcü
Avqust Qızlar üçün xoş maliyyə sürprizləri dövrü olacaq. Pul gözlənilməz mənbələrdən gələ bilər - hədiyyələr, bonuslar və ya köhnə borcların qaytarılması.
İş və ya əlavə işlə bağlı sərfəli təkliflər də mümkündür. Əsas odur ki, anı qaçırmayın və vaxtında düzgün qərar verin.
Əqrəb
Əqrəblər avqustda zənginləşmə üçün güclü impuls alacaqlar. Bu, ya təşviqat, ya da pul bonusu ilə köhnə layihələrin uğurla başa çatması ola bilər.
İntuisiya maksimum işləyəcək, ona görə də özünüzə investisiya qoymaqdan və ya yeni şeylərə başlamaqdan qorxmayın. Taleyin səxavəti ayın sonuna doğru xüsusilə nəzərə çarpacaq.
Dolça
Dolçalar pul məsələlərində əsl rahatlıq hiss edəcəklər. Avqust ayının əlverişli enerjisi borcları həll etməyə, mənfəəti artırmağa və ya sərfəli gəlir mənbələri tapmağa kömək edəcək.
Gözlənilməz maliyyə daxilolmaları, məsələn, bonus və ya uduş ola bilər. Təşəbbüsü öz əlinizə götürməyin və maliyyə gələcəyini inamla qurmağın vaxtıdır. /lent.az
