Pul itirməmək üçün avtomobili nə vaxt satmaq lazımdır?
Mütəxəssislər, avtomobilin hələ pul tozsoranına çevrilmədiyini, lakin artıq sürətlə dəyər itirmədiyini izah ediblər.
Hər bir avtomobil sahibi sual üzərində düşünür: böyük təmir xərclərindən qaçmaq, həm də qiymətin düşməsi səbəbindən çox şey itirməmək üçün avtomobili satmağın vaxtı nə vaxtdır.
Lent.az bildirir ki, mütəxəssislər iddia edirlər ki, satışın ən sərfəli olduğu zaman müəyyən yaş həddi var.
İlk üç-beş illik əməliyyat "bal ayı" adlanır. Hazırda avtomobil zəmanət altındadır və texniki vəziyyəti demək olar ki, mükəmməl olaraq qalır. Eyni zamanda, bu zaman avtomobil ən çox dəyərini itirir: üç ildən sonra onun satılması yeni avtomobilin qiymətinin mənfi 50 faizi demək olar.
Mütəxəssislər ən balanslı dövrü beş ilə səkkiz il arasında hesab edirlər. Avtomobil öz dəyərini tez itirmir, etibarlı qalır və bahalı təmir tələb etmir.
Kritik həddi səkkiz-on il və ya 150-200 min kilometr məsafədən sonra gəlir. Bu zaman bahalı qurğular uğursuz olur - sürət qutusu, turbin, katalizator və ya elektronika. Təmirin qiyməti avtomobilin bazar qiymətinin yarısına çata bilər.
On ildən sonra əməliyyat lotereyaya çevrilir: bəzi avtomobillər uzun müddət xidmət göstərir, digərləri isə "pul tozsoranları" olur. Əlavə problemlərə korroziya, köhnəlmiş interyerlər və köhnəlmiş təhlükəsizlik sistemləri daxildir.
Əksər ekspertlər beş ildən səkkiz ilə qədər olan avtomobili satmağı məsləhət görürlər. Bu, sürətli amortizasiyanın qarşısını almağa və böyük qəzaları qabaqlamağa imkan verir.
Xatırladaq ki, hətta yeni avtomobillərdə də istismarın ilk illərində pas əmələ gələ bilər. Bəzi modellər, xüsusən də Toyota RAV4 2010-2012, təxminən 20 min kilometr sürüləndən sonra paslı ləkələrlə örtülməyə başlayır. Bunun əsas səbəbləri fabrik qüsurları və ya korroziyaya qarşı maddələrin düzgün istifadə edilməməsidir.
Bir çox sürücü gövdəni xüsusi birləşmələrlə qorumağa çalışır, lakin müasir boya işləri çox incədir və hətta parça toxunmaqla asanlıqla zədələnir. Belə hallarda cilalama nəticə vermir və daşlardan çiplər yalnız korroziya proseslərini sürətləndirir. Ən təsirli üsullardan biri avtomobilin qoruyucu filmlə yapışdırılması hesab olunur, lakin düzgün tətbiq edilməlidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре