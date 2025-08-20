https://news.day.az/azerinews/1775028.html Aygünlə Kənan ayrılıb? - FOTO Müğənni Aygün Mahmudova ilə rejissor Kənan Mahmudovun (MM) ayrıldığı iddia olunub. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, şayiələrin yayılmasına səbəb cütlüyün sosial mediada bir-birini izləmədən çıxarması olub. Bundan əlavə Kənanın ard-arda yazdığı statuslar da diqqət çəkib.
Məsələn, o, paylaşımlarının birində "Bəzi qadınları həqiqət yox, şübhə öldürür", - deyə qeyd edib. Rejissor feysbukda "Az qadın, az problem" statusunu da paylaşıb. Buna baxmayaraq, Aygün Kənanla olan paylaşımlarını silməyib.
Qeyd edək ki, Aygünlə Kənan 2008-ci ildə ailə qurub. Onların 3 övladı var.
