https://news.day.az/azerinews/1776961.html Şəbnəm Tovuzlu Rusiyaya buraxılmadı Tanınmış müğənni Şəbnəm Tovuzlu və aparıcı Çinarə Əliyevanın əri Rusiyaya buraxılmayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəbnəm Tovuzlu şəxsi instagram hesabında paylaşım edib. Hava limanından paylaşım edən müğənni onların 6 saatdır aeroportda qaldığını və Rusiyaya buraxılmadığını açıqlayıb. Həmin görüntünü təqdim edirik:
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəbnəm Tovuzlu şəxsi instagram hesabında paylaşım edib.
Şəbnəm Tovuzlu Rusiyaya buraxılmadı
Tanınmış müğənni Şəbnəm Tovuzlu və aparıcı Çinarə Əliyevanın əri Rusiyaya buraxılmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəbnəm Tovuzlu şəxsi instagram hesabında paylaşım edib.
Hava limanından paylaşım edən müğənni onların 6 saatdır aeroportda qaldığını və Rusiyaya buraxılmadığını açıqlayıb.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре