Şəbnəm Tovuzlu Rusiyaya buraxılmadı

Tanınmış müğənni Şəbnəm Tovuzlu və aparıcı Çinarə Əliyevanın əri Rusiyaya buraxılmayıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəbnəm Tovuzlu şəxsi instagram hesabında paylaşım edib.
 
Hava limanından paylaşım edən müğənni onların 6 saatdır aeroportda qaldığını və Rusiyaya buraxılmadığını açıqlayıb.
 
Həmin görüntünü təqdim edirik:
 