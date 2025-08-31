Almanı bu vaxt yesəniz, faydadan çox zərəri olacaq
Mütəxəssislər bildirirlər ki, hər bir qidanın orqanizmə təsiri onun yeyilmə vaxtından asılıdır. Sağlam qida hesab edilən almanın da düzgün zamanda yeyilməsi vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səhərlər və günorta saatlarında alma bədəndəki metabolizmi sürətləndirir, bağırsaqların işləməsinə yardım edir və enerji verir. Bu zaman yeyilən alma orqanizmə faydalıdır.
Lakin gecə yatmazdan əvvəl alma yemək əks təsir göstərə bilər. Çünki almanın tərkibindəki turşular mədədə qıcıqlanma yarada, qaz və köpə səbəb ola bilər. Həmçinin şəkər tərkibi yuxu keyfiyyətini poza, həzmi çətinləşdirə bilər.
Mütəxəssislərin tövsiyəsinə görə, alma əsasən günün birinci yarısında qəbul edilməli, axşam saatlarında isə çiy halda yeyilməsindən çəkinmək lazımdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре