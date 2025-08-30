“Qarabağ” tarixinin ən bahalı transferi ola bilər - 3 milyonluq təklif
"Qarabağ" Fransanın "Loryan" (Lorient) komandasının hücumçusu Sambo Sumanonu heyətinə cəlb etmək istəyir.
Day.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda tərəflər arasında intensiv danışıqlar gedir.
Transfer 1-2 gün ərzində yekunlaşmalıdır. Çünki "Qarabağ" Çempionlar Liqası üçün sifariş ərizəsini sentyabrın 2-də UEFA-ya göndərməlidir.
İnsayder Rudi Qaletti isə "X" hesabında yazıb ki, Ağdam təmsilçisi 24 yaşlı seneqallı futbolçu üçün onun klubuna 2,5 milyon avro+500 min avro bonus təklif edib.
Bu məbləğ paketi indiyədək onunla maraqlanan digər klubların hamısının təklif etdiyindən daha yüksəkdir. Bu gün və sabah futbolçunun transferi məsələsində açar gün olacaq.
Futbolçu özü Çempionlar Liqasında yarışacaq "Qarabağ"da oynamaq istəyir, lakin hələlik klubla yekun razılaşma yoxdur. Sayta o da məlum olub ki, Sambo Sumano "Qarabağ"a transfer olunsa, onun illik gəliri 1 milyon avrodan artıq olacaq. Əgər keçid baş tutsa, bu, "Qarabağ" tarixinin ən bahalı transferi olacaq.
Sumano ötən mövsüm Liqa-2-nin qalibi olmuş "Loryen"də 32 oyunda 14 qol vurub, 3 qolun ötürməsini edib. Bu mövsümdə isə o, Liqa-1-də 2 oyunda 1 qol vurmağı bacarıb.
