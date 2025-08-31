Azərbaycanla Çin arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri var - Hikmət Hacıyev
Azərbaycanla Çin arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri var.
Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinin Tiencin şəhərində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd ki, bu bu il cənab prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri zamanı imzalanmış müfəssəl strateji tərəfdaşlıq sənədləri əsasında inkişaf etməkdədir.
"Bu gün Azərbaycan Çin əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf edir. Burada xüsusilə iqtisadi- ticari əlaqələri qeyd etmək istərdim. Biz burada 40%-fən artıq artımı müşahidə edirik. Azərbaycan üzərindən keçən və Türkiyənin də daxil olduğu Orta Dəhlizdə də Çin mallarının daşınçasının artmasını müşahidə edirik. Siyasi baxımdan da Azərbaycan və Çin birbirini dəstəkləyib",-deyə H.Hacıyev qeyd edib.
