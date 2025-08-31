https://news.day.az/azerinews/1777366.html Qərbdə heç kim Ukraynaya quru qoşunlarının göndərilməsini müzakirə etmir - Merts Hazırda Qərbdə heç kim Ukraynaya quru qoşunlarının göndərilməsi imkanını müzakirə etmir. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Almaniya kansleri Fridrix Merts "ZDF" televiziya kanalına müsahibəsində deyib. "Hazırda heç kim Ukraynada quru qoşunlarının olmasından danışmır", - deyə o bildirib.
