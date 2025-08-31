Azərbaycanlı reperin toyudur

Reper Orxan Zeynallının (AİD) toyudur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı Nərgiz adlı xanımla ailə qurur. Məclis bu gün şəhər məkanlarından birində keçirilib.

Toydan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, bu, Orxanın ikinci evliliyidir. (Axşam.az)