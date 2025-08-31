https://news.day.az/azerinews/1777387.html Azərbaycanlı reperin toyudur - FOTO - VİDEO Reper Orxan Zeynallının (AİD) toyudur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı Nərgiz adlı xanımla ailə qurur. Məclis bu gün şəhər məkanlarından birində keçirilib. Toydan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Qeyd edək ki, bu, Orxanın ikinci evliliyidir. (Axşam.az)
Azərbaycanlı reperin toyudur - FOTO - VİDEO
Reper Orxan Zeynallının (AİD) toyudur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı Nərgiz adlı xanımla ailə qurur. Məclis bu gün şəhər məkanlarından birində keçirilib.
Toydan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.
Qeyd edək ki, bu, Orxanın ikinci evliliyidir. (Axşam.az)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре