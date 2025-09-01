Namiq Qaraçuxurludan ilk

Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhəddində başına gələn hadisə ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib.

Day.Az xəbər verir ki, sənətçi evindən fotolarını yayaraq hər şeyin yaxşı olduğuna işarə edib:

"Hər şey yaxşıdır, özü də yüksək səviyyədə. Maraqlanan hər kəsə, xüsusilə də mediamıza təşəkkür edirəm".