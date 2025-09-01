https://news.day.az/azerinews/1777439.html Namiq Qaraçuxurludan ilk AÇIQLAMA - FOTO Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhəddində başına gələn hadisə ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi evindən fotolarını yayaraq hər şeyin yaxşı olduğuna işarə edib: "Hər şey yaxşıdır, özü də yüksək səviyyədə. Maraqlanan hər kəsə, xüsusilə də mediamıza təşəkkür edirəm".
