Bakıda 26 yaşlı qadın dənizə düşdü

Bakıda 26 yaşlı qadın dənizə düşüb.  

Day.Az xəbər verir ki, Səbail rayonunda yerləşən Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib.

1999-cu il təvəllüdlü Jalə Şakir qızı Rzayeva xilas edilib.