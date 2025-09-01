https://news.day.az/azerinews/1777545.html Bakıda 26 yaşlı qadın dənizə düşdü - ANBAAN VİDEO Bakıda 26 yaşlı qadın dənizə düşüb. Day.Az xəbər verir ki, Səbail rayonunda yerləşən Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Səbail rayonunda yerləşən Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib.
1999-cu il təvəllüdlü Jalə Şakir qızı Rzayeva xilas edilib.
