Bu qidalar dişlərinizi qoruyur - Açıqlama
Sağlam təbəssüm üçün D, C, B12 və A vitaminləri vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, stomatoloq və cərrah-parodontoloq Olesya İzqareva bildirib ki, sağlam dişlərin qorunması üçün D ən önəmli vitamindir. O, deyib ki, D vitamini fosfor və kalsiumun yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir, bu da dişlərin, çənənin və sümüklərin möhkəmlənməsini təmin edir. Günəş işığı bu vitaminin ən böyük mənbəyidir, eləcə də somon, sardina, pendir və süd faydalıdır.
İzqareva həmçinin qeyd edib ki, C vitamini çatışmazlığı damar divarlarını zəiflədərək diş ətində qanamalara və dişlərin sallanmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən qara qarağat, qırmızı bibər, limon, dəniz balqabağı, göyərti və itburnu dəmləməsi kimi təzə meyvə və giləmeyvələr gündəlik qidalanmaya əlavə edilməlidir.
B12 vitamini çatışmazlığı isə ağızda xoralar, dilin yanması, selikli qişa iltihabı, hissiyyatın azalması və zəiflik yarada bilər. Bu riski azaltmaq üçün mal əti, balıq, yumurta və digər məhsullar istehlak olunmalıdır.
A vitamini çatışmazlığı isə birləşdirici toxumanın strukturunu pozur, diş ətində iltihab və diş səthində kobudlaşmaya səbəb olur. Bu vitamini almaq üçün bibər və kök kimi məhsullar tövsiyə olunur. İzqareva əlavə edib ki, tərəvəz salatlarına bitki yağı əlavə etmək vitaminlərin və digər vacib qida maddələrinin yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.
Ekspert vurğulayıb ki, universal vitamin kompleksləri hər zaman problemləri həll etmir. Çox vaxt diş sağlamlığı ilə bağlı çətinliklərin səbəbi yalnız bir konkret vitaminin çatışmazlığı olur. Buna görə müəyyən dövrlərlə vitamin analizləri vermək vacibdir. Sağlam qidalanma və vitaminlərin düzgün qəbul edilməsi gözəl və sağlam təbəssümün qorunmasında əsas amillərdən biridir.
