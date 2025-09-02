https://news.day.az/azerinews/1777809.html "3 ildir dinimi dəyişmişəm" - Ayan Babakişiyeva Müğənni Ayan Babakişiyeva aktyor Kamran Ağabalayevin aparıcılıq etdiyi "Qapqara" yutub layihəsində qonaq olub. Day.Az Musavat.com-istinadən xəbər verir ki, sənətçi dinini dəyişməsindən söhbət açıb: "Son 3 ildə dinimi dəyişib İslamı, müsəlmanlığı qəbul etmişəm. Hüzur tapmışam, daha sağlam beyinə sahibəm.
"Son 3 ildə dinimi dəyişib İslamı, müsəlmanlığı qəbul etmişəm. Hüzur tapmışam, daha sağlam beyinə sahibəm. Ən xoşbəxt, ən çətin günümdə Allaha sığınırdım. Namaz qılanda hiss etdim ki, hüzurluyam. Yaralarım sağaldı. Çox üsyan edirdim: niyə belə oldu? Bu qədər yaxşılıq etdim, niyə şər, böhtan oldu? İslamı qəbul etmək mənə yaxşı təsir bağışladı".
"3 ildir dinimi dəyişmişəm" - Ayan Babakişiyeva
Müğənni Ayan Babakişiyeva aktyor Kamran Ağabalayevin aparıcılıq etdiyi "Qapqara" yutub layihəsində qonaq olub.
Day.Az Musavat.com-istinadən xəbər verir ki, sənətçi dinini dəyişməsindən söhbət açıb:
"Son 3 ildə dinimi dəyişib İslamı, müsəlmanlığı qəbul etmişəm. Hüzur tapmışam, daha sağlam beyinə sahibəm. Ən xoşbəxt, ən çətin günümdə Allaha sığınırdım. Namaz qılanda hiss etdim ki, hüzurluyam. Yaralarım sağaldı. Çox üsyan edirdim: niyə belə oldu? Bu qədər yaxşılıq etdim, niyə şər, böhtan oldu? İslamı qəbul etmək mənə yaxşı təsir bağışladı".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре