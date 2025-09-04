Bu toxum bədəni zərərli maddədən təmizləyir
Həkim payızda bədəni detoks üçün təmizləməyin yollarını açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, payız mövsümündə orqanizmin yaydan sonra bərpası üçün qidalanmaya balqabaq tumları ( toxum ) və balqabaq yağı əlavə edilməlidir.
Bu barədə "qazeta.ru"ya həkim-terapevt, nutrisiyoloq İrina Tyurina məlumat verib.
Onun sözlərinə görə bağırsaqların işini dəstəkləmək və təmizlənməsini asanlaşdırmaq üçün əlavə olaraq kətan və ya psillium toxumlarından istifadə etmək faydalıdır. Həkim həmçinin bu dövrdə sadə, buxarda və ya sobada hazırlanmış yeməklərə üstünlük verməyi, çay balıqdan isə imtina etməyi tövsiyə edib.
Tyurina meyvələrin həddindən artıq istifadəsinin qaraciyər və mədəaltı vəzi yükləyə biləcəyini də vurğulayıb. Orqanizmin bərpasını yumşaq şəkildə başlatmaq üçün o, hər kiloqram çəkiyə görə gündə ən azı 30 ml təmiz su içməyi, səhərlər acqarına ilıq limonlu su qəbul etməyi tövsiyə edib.
Mütəxəssis həmçinin limfa sisteminin sağlam qalması üçün müntəzəm fiziki aktivlik, masaj, hamam və saunadan yararlanmağı, eləcə də keyfiyyətli yuxunun vacibliyini xatırladıb:
"Payızda bioloji ritmləri bərpa etmək çox önəmlidir. Detoks mexanizmləri və hormonal tənzimləmə əsasən yuxu zamanı aktivləşir. Bu səbəbdən saat 23:00-dan gec olmayaraq yatmaq, otağı sərin və qaranlıq saxlamaq, ən azı 7-8 saat yuxu almaq lazımdır", - deyə Tyurina qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре