DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi - Azərbaycan millisi seçmə mərhələyə başlayır
Bu gün futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsində daha 12 oyun keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandası da mübarizəyə start verəcək. Fernandu Santuşun rəhbərlik etdiyi yığma D qrupunun ilk oyununda İslandiyanın qonağı olacaq. Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
Günün digər oyunlarında isə aşağıdakı qarşılaşmalar baş tutacaq:
Saat 22:45, Ukrayna - Fransa
Saat 22:45, Sloveniya - İsveç
Saat 22:45, İsveçrə - Kosovo
Saat 22:45, Danimarka - Şotlandiya
Saat 22:45, Yunanıstan - Belarus
Saat 22:45, İtaliya - Estoniya
Saat 22:45, Moldova - İsrail
Saat 22:45, Farer adaları - Xorvatiya
Saat 22:45, Monteneqro - Çexiya
