https://news.day.az/azerinews/1778432.html Aygün Kazımovanın qızı yardım istədi Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarə Kazımova paylaşımı ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, yeni dərs ilinin başlaması ilə bağlı izləyicilərinə müraciət edib. Bir neçə şagirdin adını paylaşan sənətçi, onlara dərs ləvazimatı almaq üçün izləyicilərindən dəstək istəyib.
Aygün Kazımovanın qızı yardım istədi
Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarə Kazımova paylaşımı ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, yeni dərs ilinin başlaması ilə bağlı izləyicilərinə müraciət edib.
Bir neçə şagirdin adını paylaşan sənətçi, onlara dərs ləvazimatı almaq üçün izləyicilərindən dəstək istəyib.
İlqarə paylaşımına "Uşaqların yeni dərs ilinə sevinclə başlamasına dəstək olaq. Onlara lazım olan ləvazimatlarla dolu məktəb çantası hədiyyə edək" sözlərini yazıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре