8-ci sinif şagirdi vəfat etdi
Sumqayıtda məktəbli vəfat edib.
Day.Az "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın 8-ci sinif şagirdi Əli Mehdizadə dünyasını dəyişib.
Onun uzunsürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilib.
