8-ci sinif şagirdi vəfat etdi

Sumqayıtda məktəbli vəfat edib.

Day.Az "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın 8-ci sinif şagirdi Əli Mehdizadə dünyasını dəyişib.

Onun uzunsürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilib.