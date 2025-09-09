https://news.day.az/azerinews/1779131.html Bugünkü reallıq Azərbaycan və Ermənistanın sülhə hazır olduğunun göstəricisidir – Əli Hüseynli ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma sülhü bizə yaxın edən reallıq oldu.
ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma sülhü bizə yaxın edən reallıq oldu.
Day.Az xəbər verir ki, parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusunda xüsusi iclasında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, bugünkü reallıq Azərbaycan və Ermənistanın sülhə hazır olduğunun göstəricisidir.
