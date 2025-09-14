İki məşhur təmizlik məhsulunun satışı qadağan edildi
Təhlükəsiz Məhsul Məlumat Sistemində dərc edilən hesabata görə, "Cer" və "Oxfo" markalı drenaj açıcıları uşaqlar üçün ciddi risk yaradır. Nazirlik təcili geri çağırış əmri verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Ticarət Nazirliyi tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı "Cer Sink Opener" və "Oxfo Proboom Sink Opener" məhsullarında təhlükəsizlik nöqsanları aşkar edilib.
Təhlükəsiz Məhsul Məlumat Sistemində dərc edilən hesabata görə, hər iki məhsulda uşaqlar üçün təhlükəsiz bağlamalar və toxunma xəbərdarlıqları olmayıb.
11 sentyabr 2025-ci il tarixli bildirişə əsasən, barkod 8684127033039 nömrəli Cer Sink Açıcı və 8683544001513 nömrəli Oxfo Proboom Sink Açıcı bazardan geri çağırılacaq. Nazirlik bu məhsulların istehlakçıların sağlamlığına ziyan vura biləcəyi üçün bazara çıxarılmasını qadağan edib və geri çağırma prosesinə başlayıb.
