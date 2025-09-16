Anrinin “Qarabağ” proqnozu

"Qarabağ" bu gün Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində səfərdə "Benfika" ilə qarşılaşacaq.

Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, CBS Sports televiziya kanalında ekspert kimi çıxış edən Tyerri Anri bugünkü oyunda təmsilçimizin xal qazanacağını düşünür. O, bu fikirləri səsləndirib:

"İki komandadan sürpriz gözləyirəm. Biri "Qarabağ", digəri isə "Marsel". Bu iki komandanın səfərdən 1 xalla qayıdacağını düşünürəm".

"Benfika" - "Qarabağ" matçı bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.