Kişi olmadığını məhkəmədə sübut edəcək
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və həyat yoldaşı Bricit Makron ölkənin birinci xanımının qadın olmasını məhkəmədə sübut etmək niyyətindədirlər.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Makron ailəsinin vəkili Tom Kler "BBC"nin "Fame Under Fire" podkastında danışıb.
Onun sözlərinə görə, cütlük məhkəməyə Bricit Makronun bioloji olaraq qadın olmasına dair foto və elmi sübutlar təqdim etməyi planlaşdırırlar.
Kler qeyd edib ki, ölkənin birinci xanımı məsələni həll etmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə hazırdır.
Qeyd edək ki, məhkəmə iddiası amerikalı jurnalist Kendis Ouens ilə bağlıdır. Belə ki, Ouens B.Makronun dünyaya kişi olaraq gəldiyini iddia edib, nəticədə isə Makron cütlüyü onu məhkəməyə verib.
Onu da xatırladaq ki, 2021-ci ildə Fransa mediasında və sosial şəbəkələrdə Bricit Makronun cinsini dəyişdirdiyi barədə xəbərlər yayılmağa başlayıb. Sözügedən məlumatlarda B.Makronun əsl adının Jan-Mişel Tronye olduğu iddia edilib. O, bunu təkzib edərək həmin ittihamları yayanları məhkəməyə verib. 2024-cü ilin sentyabrında isə Paris məhkəməsi Bricitin kişi olmasını iddia edən iki qadın barəsində hökm çıxarıb. Hökmə əsasən, Nataşa Rey və Delfin Jequss adlı iki qadın 13,5 min avro məbləğində cərimə ediliblər.
