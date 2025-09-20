https://news.day.az/azerinews/1781727.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 20 sentyabr - Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında 20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında 20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Qoy qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz əbədi olsun!"
