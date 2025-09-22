https://news.day.az/azerinews/1782409.html Azərbaycana payız fəsli daxil oldu Azərbaycana payız fəsli daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, Günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək şimal yarımkürəsindən cənub yarımkürəsinə keçib. Bununla da şimal yarımkürəsində payız, cənub yarımkürəsində isə yaz fəsli başlayıb.
