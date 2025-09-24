https://news.day.az/azerinews/1782801.html Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşdü - VİDEO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yol o qədər dolu olub ki, prezidentin karteji hərəkət etməkdə çətinlik çəkib. Həmin anın görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Qeyd edək ki, Ərdoğan bir neçə gündür ki, ABŞ-də rəsmi səfərdədir.
Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşdü - VİDEO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yol o qədər dolu olub ki, prezidentin karteji hərəkət etməkdə çətinlik çəkib.
Həmin anın görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
Qeyd edək ki, Ərdoğan bir neçə gündür ki, ABŞ-də rəsmi səfərdədir.
