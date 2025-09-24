Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşdü

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda tıxaca düşüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yol o qədər dolu olub ki, prezidentin karteji hərəkət etməkdə çətinlik çəkib.

Həmin anın görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ərdoğan bir neçə gündür ki, ABŞ-də rəsmi səfərdədir.