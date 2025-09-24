Əməkdar artist efirdə anasına görə göz yaşı tökdü

Əməkdar artist Könül Kərimovanın qonaq olduğu efirdə kövrək anlar yaşayıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, studiyaya dəvət edilən anasını görən müğənni hisslərinə hakim kəsilə bilməyib.

Ana-bala bir-birilərinə sarılaraq göz yaşları töküblər.

Sözügedən duyğu dolu anları təqdim edirik: