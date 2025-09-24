https://news.day.az/azerinews/1782913.html Əməkdar artist efirdə anasına görə göz yaşı tökdü - VİDEO Əməkdar artist Könül Kərimovanın qonaq olduğu efirdə kövrək anlar yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, studiyaya dəvət edilən anasını görən müğənni hisslərinə hakim kəsilə bilməyib. Ana-bala bir-birilərinə sarılaraq göz yaşları töküblər. Sözügedən duyğu dolu anları təqdim edirik:
Əməkdar artist Könül Kərimovanın qonaq olduğu efirdə kövrək anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, studiyaya dəvət edilən anasını görən müğənni hisslərinə hakim kəsilə bilməyib.
Ana-bala bir-birilərinə sarılaraq göz yaşları töküblər.
Sözügedən duyğu dolu anları təqdim edirik:
