Dövlət qulluğuna qəbul imtahanında dəyişiklik
"Microsoft" şirkəti tərəfindən "Windows 10" əməliyyat sisteminin rəsmi dəstəyi 14 oktyabr 2025-ci ildə başa çatır.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu səbəbdən informatika üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanı proqramından "Windows 10" əməliyyat sistemi ilə bağlı mövzular çıxarılıb və əməliyyat sisteminin "Windows 11" versiyası ilə bağlı mövzular əlavə edilib.
Qeyd olunub ki, proqramda aparılmış bu dəyişiklikdən sonra ilk dəfə 16 oktyabr 2025-ci il tarixində keçiriləcək dövlət qulluğu imtahanında "Windows 11" əməliyyat sistemində "Windows 10"la eyni olanlar haqqında tapşırıqlar yer alacaq.
Mövzular və ədəbiyyat siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре