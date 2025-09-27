https://news.day.az/azerinews/1783647.html Prezident İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Trend xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir: "27 Sentyabr - Anım Günü".
Prezident İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib - FOTO - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.
Trend xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir:
"27 Sentyabr - Anım Günü".
