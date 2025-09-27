Prezident İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Trend xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir:

"27 Sentyabr - Anım Günü".