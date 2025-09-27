https://news.day.az/azerinews/1783781.html Xəzərin İran sahilində zəlzələ olub Bu gün yerli vaxtla 15:34-də Xəzər dənizinin sahilində - İranın şimalında yerləşən Gülüstan vilayətində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ vilayətin Gümüştəpə və Türkmən limanı yaxınlığında qeydə alınıb. 10 km dərinlikdə baş verən zəlzələ Mazandaran vilayətində də hiss olunub.
Zəlzələ baş verən rayona İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşları cəlb olunub.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.
