Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən ictimai nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində görülən tədbirlərin davamı olaraq Gəncə şəhəri üzrə aparılan genişmiqyaslı təhlil və araşdırmalar nəticəsində marşrut şəbəkəsi yenidən formalaşdırılıb.
AYNA-dan Day.Az-а verilən məlumata görə, yeni marşrut şəbəkəsi çərçivəsində şəhər və ətraf qəsəbələr üzrə ictimai nəqliyyata əlçatanlığın və sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə 22 avtobus marşrutu təşkil edilib.
Yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Belə ki, sentyabrın 28-dən 1, 2, 3, 6, 7, 8 və 9 nömrəli marşrutlar fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların hərəkət istiqaməti aşağıdakılardır:
1 nömrəli marşrut: Gəncə Dəmiryol vağzalı - Yeni Gəncə (28 May prospekti);
2 nömrəli marşrut: Heydər Əliyev prospekti - Şah İsmayıl Xətai prospekti - Dədə Qorqud küçəsi (dairəvi marşrut);
3 nömrəli marşrut: Yeni Gəncə (28 May prospekti) - Cümhuriyyət prospekti;
6 nömrəli marşrut: Şıxzamanlı qəsəbəsi - Bağmanlar küçəsi;
7 nömrəli marşrut: Poçt qəsəbəsi - Şəhidlər Xiyabanı (R20 Gəncə - Daşkəsən avtomobil yolu);
8 nömrəli marşrut: Dəmiryol deposu (Zaur İsmayılov küçəsi) - Qırmızı kənd qəsəbəsi (İstanbul küçəsi);
9 nömrəli marşrut: Təbriz küçəsi - "Kəlbəcər" şəhərciyi.
Sentyabrın 29-dan 4, 5, 11, 14 və G1 nömrəli marşrutlar fəaliyyətə başlayacaq. Bu avtobuslar aşağıdakı istiqamətlər üzrə hərəkət edəcək:
4 nömrəli marşrut: İmamzadə türbəsi - Cümhuriyyət prospekti;
5 nömrəli marşrut: Y.Məmmədəliyev küçəsi - V.Qocayev küçəsi;
11 nömrəli marşrut: Məhsəti qəsəbəsi (H.Verdiyev küçəsi) - "Kəlbəcər" şəhərciyi;
14 nömrəli marşrut: Qızılqaya qəsəbəsi (A.Nəbiyev küçəsi) - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı);
G1 nömrəli marşrut: Göygöl Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı).
Sentyabrın 30-dan 10, 12, 13, 15, 17, 18 və 20 nömrəli marşrutlar fəaliyyətə başlayacaq. Qeyd olunan avtobusların hərəkət istiqaməti aşağıdakılardır:
10 nömrəli marşrut: Poçt qəsəbəsi - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı);
12 nömrəli marşrut: Gəncə Dəmiryol Vağzalı - 1 nömrəli şəhər xəstəxanası;
13 nömrəli marşrut: Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalı (Şəmkir istiqamətində) - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);
15 nömrəli marşrut: Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);
17 nömrəli marşrut: Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası - İ.Kazımov küçəsi (Çəngəl-Bıçaq zavodu);
18 nömrəli marşrut: N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı) - Cavadxan qəsəbəsi (K.Mehmandarov küçəsi);
20 nömrəli marşrut: Ə.Xəqani küçəsi (hərbi hissə) - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı)
Oktyabrın 1-dən isə 16, 19 və G2 nömrəli marşrutların fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulub. Bu marşrut xətləri üzrə avtobuslar aşağıda qeyd olunan istiqamətlərdə hərəkət edəcək:
16 nömrəli marşrut: Məhsəti qəsəbəsi (Ə.Xasməmmədov küçəsi) - Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində);
19 nömrəli marşrut: V.Qocayev küçəsi - "Grand" bazar;
G2 nömrəli marşrut: Göygöl avtostansiyası - N.Nərimanov küçəsi (Parkın ətrafı).
Bu dəyişikliklər AYNA-nın regionların nəqliyyat infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması ilə bağlı qarşıya qoyduğu strateji hədəflərinə çatması üçün atılan növbəti mühüm addımdır. Gəncə şəhərində icra edilən bu modelin gələcəkdə digər regionlarda da tətbiqi nəzərdə tutulur.
