Mikayıl Tolikin cavabını verdi - VİDEO
Aparıcılar Mikayıl Güləddinoğlu ilə Tarix Əliyev arasında qalmaqal yaşanır.
Milli.Az xəbər verir ki, Tolikin onun ünvanına efirdə səsləndirdiyi "50 min manat da versələr həmin kanalda işləmərəm, elə aparıcıları "cibimdə gəzdirərəm"" kimi iddialı sözlərinə öz verilişində cavab verib.
Sözügedən qalmaqal barədə izləyicilər çoxsaylı şərhlər yazıblar. Əksəriyyət Mikayılın tərəfini tutaraq,ona dəstəklərini nümayiş etdiriblər.
Daha ətraflı videoda:
