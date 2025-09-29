Bakıda ödənişli yoldan istifadə belə ola bilər - DETALLAR - VİDEO
Bakıda ödənişli hərəkət zonaları yaradılacaq. Məqsəd sıxlığı azaltmaq və ictimai nəqliyyata marağı artırmaqdır.
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı danışan nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov deyib ki, bu sistemin reallaşdırılması çətin deyil. Bunun üçün ilk olaraq şəhər ərazisində monitorinq aparılacaq.
Onun fikrincə, ödənişli zonalar sıxlıq yaşanan, yüklənmiş yollarda ola bilər. İngiltərə, ABŞ, Sinqapur kimi ölkələrdə bu model illərdir ki, tətbiq edilir.
Ekspert Bakıda qiymətin vətəndaşlar üçün əlçatan olacağını düşünür.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti üç ay müddətində paytaxtın inzibati ərazisində ödənişli hərəkət zonalarının yaradılması və bu zonalara daxil olmağa görə ödənişin məbləği ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Prezidentə təqdim etməlidir. Ödənişli zonalarla bağlıq qərar 2027-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minəcək.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре