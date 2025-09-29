Bakıda qrunt suyunun dolduğu ərazidə yaşayış binası tikilir - TƏHLÜKƏLİ VƏZİYYƏT - VİDEO
Bakının Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospekti, 190 ünvanında "Primo" MTK 19 mərtəbəli yaşayış binası inşa edir. Ancaq sakinlər iddia edirlər ki, ərazidə qrunt suyu çox yüksəkdir və bu, həm yeni, həm də əvvəlcədən mövcud olan binalar üçün təhlükə yarada bilər. Bununla bağlı hətta yaxınlıqdakı binalardan birindən videogörüntü də çəkilib.
Day.Az xəbər verir ki, tikinti ilə bağlı görüntüləri qonşu binalardan birinin sakini çəkib.
Kadrda aydın görünür ki, qazılan bünövrəyə su dolur. Yəni qazıntı zamanı qrunt suyu üzə çıxır. Məhz bu səbəbdən yaxınlıqda yaşayan sakinlərin bəziləri narahat olub. Hətta iddialara görə, illər əvvəl həmin ərazidə göl olub, indi isə üzərində çoxmərtəbəli bina ucaldılır.
Məlumatlara görə, binanın tikintisi zamanı 28 metr dərinliyə qədər svaylar vurulur. Elə həmin işlər görülərkən də qurunt suyu üzə çıxıb. Daha aydın görüntü əldə etmək üçün qonşu binanın eyvanına qalxdıq. Buradan tikinti çuxurunda suyun yığılması aydın görünür.
"Primo" MTK-nın nümayəndələri bizə heç bir açıqlama vermədilər.
Məsələ ilə bağlı sorğumuzu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də ünvanladıq. Nazirlikdən şifahi olaraq bildirildi ki, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospektində aparılan bu tikinti üçün şirkət tərəfindən icazəverici sənədlər təqdim edilmədiyinə görə Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi 4 sentyabr 2025-ci il tarixində işlərin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Qərarın icrasına nəzarət üçün sənədlər aidiyyəti orqanlara göndərilib.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
