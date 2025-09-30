https://news.day.az/azerinews/1784273.html Zeynəb Xanlarova toyu olan nəvəsi ilə illər öncə - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın 25 yaşlı nəvəsi Zeynəb Xanlarovanın (Babayeva) toyu olub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu məqamda sənətçinin nəvəsi ilə illər əvvəlki görüntüləri marağa səbəb olub.
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın 25 yaşlı nəvəsi Zeynəb Xanlarovanın (Babayeva) toyu olub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu məqamda sənətçinin nəvəsi ilə illər əvvəlki görüntüləri marağa səbəb olub.
Belə ki, Zeynəb Xanlarova mərhum jurnalist Qənirə Paşayevanın proqramında qonaq olarkən azyaşlı nəvəsini də göstərib.
"Mənə sürpriz edib Zeynəb adını qoyacaqdılar. Bir də gördülər ki, xalqın özü elə Zeynəb adını qoyub. Bundan ötrü ölürəm. Təmtəraqla səhnəyə çıxanlardan oxuyan olmaz. Zeynəbin qanı qanımdandır. Ona sponsor lazımdır, sponsoru elə mən olacağam" - o qeyd edib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
