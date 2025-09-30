https://news.day.az/azerinews/1784291.html "Rəqəmsal Transformasiya və Media” mövzusunda II Azərbaycan–Özbəkistan Media Forumu öz işinə başlayıb - FOTO Bakıda "Rəqəmsal Transformasiya vəMedia" mövzusunda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunun açılış mərasimi olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Forum Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutur. Xəbər yenilənəcək
Bakıda "Rəqəmsal Transformasiya vəMedia" mövzusunda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunun açılış mərasimi olub.
"Rəqəmsal Transformasiya və Media” mövzusunda II Azərbaycan–Özbəkistan Media Forumu öz işinə başlayıb - FOTO
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Forum Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutur.
Xəbər yenilənəcək
