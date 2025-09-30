"Rəqəmsal Transformasiya və Media” mövzusunda II Azərbaycan–Özbəkistan Media Forumu öz işinə başlayıb

Bakıda "Rəqəmsal Transformasiya vəMedia" mövzusunda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunun açılış mərasimi olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Forum Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutur.

Xəbər yenilənəcək