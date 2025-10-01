https://news.day.az/azerinews/1784806.html Prezident İlham Əliyev Danimarkaya işgüzar səfərə gəlib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 1-də Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksenin və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın dəvəti ilə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Kopenhagen şəhərinin beynəlxalq aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
