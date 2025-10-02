Sürücülük vəsiqəsi üçün imtahanları DİM keçirəcək? – RƏSMİ AÇIQLAMA
Sürücülük vəsiqəsi üçün imtahanların Dövlət İmtahan Mərkəzinə (DİM) həvalə edilməsi məsələsi yenidən aktuallaşıb. Belə ki, oktyabrın sonundan etibarən sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahanların DİM tərəfindən keçiriləcəyi ilə bağlı iddialar yayılıb.
Bəs bu iddialara həqiqəti əks etdirir?
Məsələ ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinə (DİM) sorğu ünvanladıq.
Day.Az xəbər verir ki, qurumdan Bizim.Media-nın sorğusuna cavab olaraq məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyi bildirildi.
Xatırladaq ki, hazırda sürücülük vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı imtahanları Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDPYİ) keçirir. Qanuna uyğun olaraq, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən hər bir şəxs yol hərəkəti qaydaları üzrə nəzəri və nəqliyyat vasitələrini idarəetmə vərdişləri üzrə təcrübi imtahanları verməlidir.
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) isə xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün test imtahanı keçirir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре